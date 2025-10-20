Mardin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 602 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 602 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 602 akıllı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.