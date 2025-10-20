Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 602 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 19:05 Güncelleme: 20.10.2025 - 19:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de kaçakçılık operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde gümrük kaçağı 602 cep telefonunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube müdürlüklerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.

        Aramada, gümrük kaçağı 602 akıllı cep telefonu ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Aziz İhsan Aktaş iddianamesi hazırlandı
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Halı sahaya gidip defalarca ateş etti!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        Hatay'da şiddetli yağış sele yol açtı! Korkutan görüntüler!
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        20 Ekim 2025: Bugün ne oldu?
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Taylan unutuldu, Svensson alternatif oldu!
        Su altında 'evet' dedi
        Su altında 'evet' dedi
        Serenay paylaşılamıyor
        Serenay paylaşılamıyor
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Bakanlık inceleme başlattı! Kreşte öğretmeni kızımı ısırdı şikayeti!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Cebinde akrep değil, piton çıktı!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Sokakta iki grup silahla çatıştı! Can kayıpları var!
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Yine sezon başı yine hayal kırıklığı
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        Instagram'da riskli içerik gösterimi!
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        'Palamut Zamanı'nda linç kültürü sahnede
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Kulübeden maestroluğa: Arda Güler!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Okan Buruk'un zor kararı!
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Özel sağlık sigortasında yeni dönem
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        Deja vu’nun bilimsel açıklaması bakın neymiş!
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        1600 yıl önce inşa edildi! Mezarında 12 bin kişi yatıyor
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları
        Türk mutfağında saklı umami kaynakları

        Benzer Haberler

        Nusaybin'de "Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi
        Nusaybin'de "Cumhuriyet Bayramı Satranç Turnuvası" düzenlendi
        Mardin Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Mardin Kültür Yolu Festivali etkinliklerle sürüyor
        Şarkıcı Bengü Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Şarkıcı Bengü Mardin Kültür Yolu Festivali'nde konser verdi
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 47 kişi yakalandı
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mardin'de konuştu:
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Zorlu, Mardin'de konuştu:
        Nusaybin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı
        Nusaybin'de çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı