        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de Ömerli Belediyesince toplu açılış töreni düzenlendi (2)

        Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, "İnşallah huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. 'Terörsüz Türkiye' süreci de bu huzurun, kardeşliğin pekişmesi ve gelecek nesillere daha sağlam miras bırakılması noktasında önemli bir vesile olacaktır." dedi.

        Giriş: 23.10.2025 - 17:27 Güncelleme: 23.10.2025 - 17:27
        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımıyla Mardin'de Ömerli Belediyesi tarafından düzenlenen toplu açılış töreninde konuşan Vali Akkoyun, Ömerli'nin verimli toprakları, doğal güzellikleri, tarihi evleri, tarihi yapısı ve insanlarıyla Mardin'in en özel ilçelerinden biri olduğunu belirtti.

        Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır ve Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ'ın, bugün açılışı yapılacak tesis ve hizmetlerde büyük gayretlerinin olduğunu ifade eden Akkoyun, "Ömerli Belediyesi yeni hizmet binası fiziki bir yapı olmasının ötesinde devletimizin vatandaşlarımıza açılan şefkat kapısı olacak. Devletimizin güler yüzü olacak. Devletimizin vatandaşlarımıza hizmeti noktasında bu bina çok hayırlı hizmetlere vesile olacak inşallah. Buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

        Akkoyun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletin kararlı iradesi ve vatandaşların desteğiyle sağlanan huzur, barış ve kardeşlik ortamı ile Mardin ve bölgede böyle güzel yatırımların yapıldığını dile getirerek, tarım, sanayi ve turizmle ilgili son zamanlarda çok büyük bir ivme yakalandığını söyledi.

        "İnşallah huzurumuza, kardeşliğimize, birliğimize ve beraberliğimize sahip çıkacağız. 'Terörsüz Türkiye' süreci de inşallah bu huzurun, kardeşliğin pekişmesi ve gelecek nesillere daha sağlam miras bırakılması noktasında önemli bir vesile olacaktır." diyen Akkoyun, buna yürekten inandıklarını belirtti.

        Akkoyun, yeni belediye hizmet binasının ilçeye hayırlı olmasını diledi.

        AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç da 5 yıla sığmayacak kadar büyük projelerin Ömerli'ye kazandırıldığını belirtti.

        Kılıç, geçmiş dönemlerde terörle anılan ilçede bugün yatırımları konuştuklarını ve yeni hizmet binalarının açılışını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "AK Parti ile sosyal belediyeciliğin ötesinde hizmet anlayışıyla belediyelerimiz ciddi anlamda hizmetlerde bulundular." dedi.

        Ömerli Belediye Başkanı Hüsamettin Altındağ ise "Türkiye Yüzyılı" vizyonuna uygun olarak azim ve kararlılıkla gece gündüz demeden hükümetin desteğiyle tüm kurumlarla birlikte samimiyet ve gayretle çalışarak, ilçeye hizmet sunduklarını belirtti.

        İlçenin doğalgaz, internet, kanalizasyon, içme ve yağmur suyu, telefon ve elektrik gibi altyapı hizmetlerini tamamladıklarını anlatan Altındağ, spor ve ulaşım alanında çalışmalar yaptıklarını, tarım ve hayvancılık alanında da üreticilere desteklerinin sürdüğünü aktardı.

        AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu da "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın riyasetinde AK Parti belediyeciliğinin yaşandığı tüm ilçelerde büyük tesislerin ve hizmetlerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Ömerli de bu ilçelerden biridir." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından ilçeye kazandırılan Ömerli Belediyesi Hizmet Binası ile kent meydanı, çocuk ve yetişkin kütüphanesi, halk eğitim merkezi, gençlik merkezi, kültür ve sanat kafe gibi yatırımların açılışı yapıldı.

        Törene, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, İl Emniyet Müdürü Recep Tecimer, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve vatandaşlar katıldı.

        (Bitti)

