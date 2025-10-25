Habertürk
        Mardin'de "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı

        Mardin'de "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı

        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin dijital becerilerini geliştirebileceği "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı.

        Giriş: 25.10.2025 - 22:58 Güncelleme: 25.10.2025 - 22:58
        Mardin'de "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı
        Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından gençlerin dijital becerilerini geliştirebileceği "Dijital Gençlik Merkezi" açıldı.

        Mardin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklama göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından hayata geçirilen merkez, gençlere yapay zeka, veri analizi, dijital pazarlama ve tasarım, e-ticaret, yazılım geliştirme ve inovasyon gibi alanlarda eğitimler sunacak.

        Merkezde kentteki gençlere yalnızca meslek edinme fırsatı değil aynı zamanda üretkenlik, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında gelişim imkanı sunacak.

        Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Mardin'in geleceğine yön verecek en büyük gücün gençler olduğunu vurgulayarak, gençlerin eğitimine, yenilikçi fikirlerine ve girişimci ruhuna destek olmaya devam edeceklerini belirtti.

