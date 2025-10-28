Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 10:14 Güncelleme: 28.10.2025 - 10:14
        Midyat Belediye Başkanı Şahin'den 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı
        Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Şahin, mesajında, 29 Ekim 1923 tarihinde Cumhuriyet'in ilanı ve milletin kayıtsız şartsız egemenliğinin kabul edilerek bağımsızlık mücadelesinin ruhunun ortaya konulduğunu belirtti.

        Şahin, şunları kaydetti:

        "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde istiklalini kazanmak için kurtuluş mücadelesi veren şanlı ecdadımız, nice zorluklara rağmen destan yazmış ve neticesinde Cumhuriyetimiz kurulmuştur. Cumhuriyet, her şeyini kaybetmiş olan bir milletin ulusal bağımsızlığını kazanabilmek için giriştiği milli mücadelenin sonucunda elde ettiği büyük bir zaferin eseridir. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, onun kahraman silah arkadaşlarını, kanlarıyla bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi sonsuz şükran ve rahmetle anıyor, Cumhuriyetimizin 102. yılını en içten dileklerimle kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

