Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:32
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince, Kızıltepe ve Nusaybin'de bazı ev ve eklentilerinde arama yapıldı.

        Aramalarda, 7 kilo 705 gram skunk, 565 gram metamfetamin, 10 kök Hint keneviri, tabanca, 4 av tüfeği, 50 litre sahte alkollü içki ve hassas terazi ele geçirildi.

        Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Mardin'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor
        Mardin'de 120 dönüm atıl arazide modern bağcılık yapılıyor
        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Mardin Artuklu'da alt ve üst yapı çalışmaları sürüyor
        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü
        Halı saha maçında kalp krizi geçirip öldü
        Mardin'de çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken altında kalıp, öld...
        Mardin'de çamura saplanan traktörü kurtarmaya çalışırken altında kalıp, öld...
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı
        Midyat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı