Mardin'de damdan düşen çocuk hayatını kaybetti
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evlerinin damından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde evlerinin damından düşen çocuk yaşamını yitirdi.
Şehidiye Mahallesi'nde 7 yaşındaki Suriye uyruklu İbrahim A, evlerinin damından beton zemine düştü.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.