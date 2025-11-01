Mardin'de Kızılay Haftası'nda farkındalık etkinliği düzenlendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde Kızılay Haftası dolayısıyla bir alışveriş merkezinde farkındalık etkinliği gerçekleştirildi.

Artuklu Kaymakamlığı koordinesinde, Türk Kızılay Artuklu Şubesi, Mardin Gençlik Merkezi, Mardin Kızılay Toplum Merkezi ve Kan Bağışı Birimi işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte çocuk ve gençlere yönelik spor aktiviteleri yapıldı, yetişkinlere bilgi verildi.

Programda, Kızılay Artuklu Engelsiz Birimi de konser verdi.

Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, Artuklu Kaymakamı Muhammed Öztabak, Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Şehmus Arı, Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Abdülmelik Şahin, Mardin Gençlik Merkezi Müdürü Yusuf Dağ'ın da katıldığı etkinlikte kan bağışı yapıldı.

Vali Yardımcısı Şenay, programda yaptığı konuşmada, kan ihtiyacının karşılanması için kan bağışının önemine dikkati çekerek, "Bu konuda insanlara katkı sunabilirsek ne mutlu bizlere." diye konuştu.

Türk Kızılay Mardin Şube Başkanı Şahin ise etkinlikle farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Türk Kızılay Artuklu Şube Başkanı Arı da iyiliği nesilden nesle aktarmayı amaçladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu iyiliği büyütmek için sahada olmak lazım. 157 yıldır bu iyilik devam ediyor. Bugün de Mardin'de ilk kez düzenlediğimiz bu etkinliklerle Kızılay Haftası'na dikkat çekeceğiz. Afet, sağlıklı beslenme ve kan bağışı Kızılay'ın vazgeçilmezidir. Bizler de burada herkese ulaşmaya çalışıp yeni nesilleri yetiştirmeye ve herkeste bu farkındalığı oluşturmaya çalışacağız."