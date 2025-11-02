Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ABL 699 plakalı otomobil, kırsal Eymirli Mahallesi'nde devrildi.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.
