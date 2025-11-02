Habertürk
        Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2025 - 23:03 Güncelleme: 02.11.2025 - 23:03
        Mardin'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

        Sürücüsü henüz öğrenilemeyen 21 ABL 699 plakalı otomobil, kırsal Eymirli Mahallesi'nde devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan 3 kişi, sağlık görevlilerince Kızıltepe Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

