        Mardin Haberleri

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2025 - 10:56 Güncelleme: 03.11.2025 - 10:56
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik 27 Ekim-2 Kasım tarihlerinde çalışma yapıldı.

        Çalışmada, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 51 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda veya bilgi sahibi oldukları konularda Emniyet Müdürlüğü birimlerine ya da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi vermeleri istenerek, yapılan ihbarların gizlilik ve güvenlik esaslarına uygun şekilde değerlendirileceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

