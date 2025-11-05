Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen 4 öğretmen anıldı

        Mardin'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristlerce katledilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2025 - 18:01 Güncelleme: 05.11.2025 - 18:01
        Mardin'de PKK'lı teröristlerce 31 yıl önce şehit edilen 4 öğretmen anıldı
        Mardin'in Savur ilçesinde 5 Kasım 1994'te PKK'lı teröristlerce katledilen 4 öğretmen için anma töreni düzenlendi.

        Görev yaptıkları Başkavak İlköğretim Okulunda dönüş yolundaki Gengiye bölgesinde araçlarının önü kesilerek şehit edilen okul müdürü Mehmet Zeki Ödük ve Öğretmen Mahmut Çatalkaya, Ali Yıldız ve Erol Ercan için Savur Belediye Konferans Salonu'nda anma etkinliği yapıldı.

        Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İlçe Müftüsü Selahattin Aydın, şehitler için dua etti.

        Törende şiirler ile şehit öğretmenlerin öz geçmişleri okundu, ardından öğrencilerin hazırladığı oratoryo sunuldu, öğretmenler de 'Mağusa Limanı' türküsünü seslendirdi.

        Şehit öğretmenler için hazırlanan video izlendi, programa katılan bazı vatandaşlar ve öğretmenler gözyaşlarına hakim olamadı.

        Daha sonra şehit öğretmenlerin fotoğrafları ve öz geçmişlerinin yer aldığı sergi gezildi.

        Törene Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan, Kaymakam Enes Emircan Buyuran, Savur Belediye Başkanı Engin Uğur Hamidi, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        İlçede öğretmenlik yapan Simge Sopaokşaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain terör örgütü tarafından katledilen öğretmenleri rahmetle yad ettiklerini söyledi.

        Öğretmenliğin toplumun gelişimi, değişimi ve ilerleyişi açısından büyük bir önem taşıdığını ifade eden Sopaokşaş, şöyle konuştu:

        "Öğretmenlerimizin bizlere emanet etmiş olduğu eğitim meşalesini taşımaya, öğretmenliği onurla ve gururla yapmaya devam ediyoruz. Gücümüz yettiği kadar devam edeceğiz. Hain terör örgütünün öğretmenlerimize ve eğitim camiamıza yapmış olduğu bu saldırı biz öğretmenlerin eğitim yolundaki adanmışlıklarını asla yıldıramaz. Biz öğretmenler daima ant içtiğimiz bu yolda görevlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

        İlçe sakinlerinden Hamide Erol da şehitleri asla unutmadıklarını belirterek, " Savur halkı olarak şehitlerimizi anıyoruz. Onları kalbimizde yaşatıyoruz. Hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun." dedi.

