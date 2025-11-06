Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        Giriş: 06.11.2025 - 12:19 Güncelleme: 06.11.2025 - 12:19
        Mardin'de düzenlenen hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Kasım'da Artuklu ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık ile yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.

        Minibüsle kentten kaçmaya çalışan zanlıları yakalayan polis ekipleri, çalıntı eşyaları da buldu.

        Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

