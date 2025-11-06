Mardin'de hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Mardin'de düzenlenen hırsızlık ve yankesicilik operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Artuklu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 5 Kasım'da Artuklu ilçesinde bir iş yerinden yapılan hırsızlık ile yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda tespit edilen 4 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenlendi.
Minibüsle kentten kaçmaya çalışan zanlıları yakalayan polis ekipleri, çalıntı eşyaları da buldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
