        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2025 - 09:39 Güncelleme: 20.11.2025 - 09:39
        Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Yenikent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BJL 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, E.A. (23), C.Y. (28) ve B.A. (23) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

