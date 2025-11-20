Mardin'de şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Yenikent Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 BJL 681 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, E.A. (23), C.Y. (28) ve B.A. (23) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
