Mardin'de huzur uygulaması kapsamında denetim düzenlendi
Mardin'de huzur uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
Mardin'de huzur uygulaması kapsamında denetim gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce düzensiz göç ile mücadeleye yönelik denetim düzenlendi.
Huzur uygulaması kapsamında yapılan denetime, kent genelinde 59 ekip ve 150 personel katıldı.
Denetimlerde, 40 umuma açık yer, 27 metruk bina ve minibüs terminali kontrol edildi.
Bu kapsamda 1980 kişi sorgulandı, 337 sürücüsü kontrol edildi ve 5 kişiye yoklama tebliği yapıldı.
Ayrıca eksiklikleri bulunan 5 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.