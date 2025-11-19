Habertürk
        Mardin Haberleri

        GÜNCELLEME - Mardin'de dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde dere yatağına düşen otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        19.11.2025 - 20:38
        Ortaköy Mahallesi'nde 06 CVG 874 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına düştü.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada, H.A. (27), B.A. (51) ve S.A. (25) yaralandı.

        Yaralılar Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan B.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

