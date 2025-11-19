Böcek soruşturmasında 6 tutuklama talebi

Habertürk'tenHabertürk'ten Ceylan Sever'inSever'in haberine göre tutuklamaya sevk edilen isimler: DSS İlaçlama Şirketinin sahibi Z.K., otelde ilaçlamayı yapan DSS firmasının çalışanı D.C, DSS firması çalışanı S.K., HarbourHarbour SuitSuit Otel çalışanı M.M.U.D.C, HarbourHarbour SuitSuit Otel sahibi H.O., HarbourHarbour SuitSuit Otel çalışanı R.B., adli Kontrolle sevk edilen isim ise simitçi M.K.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, olayın meydana geldiği otelin 202 numaralı odasının 11 Kasım 2025 günü DSS isimli ilaçlama şirketi tarafından ilaçlandığı belirtilerek, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından savcılığa gönderilen yazıda DSS isimli şirketin izinsiz olarak faaliyet gösterdiği, ilaçlama işlemini yapan şüpheli D.C.’nin’nin ilaçlama işlemini yapabilmek için herhangi bir sertifika kaydının bulunmadığı ifade edildi. Yine aynı yazıda ilaçlama işleminin S.K. sorumluluğunda D.C. tarafından yapıldığı, Z.K’nınK’nın ise ilaçlama şirketinin sahibi olduğu, ilaçlama işleminden sorumlu D.C., S.K., Z.K isimli şahısların dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettikleri ifade edildi.

SERTİFİKASI OLMAYAN ŞİRKETE İLAÇLAMA YAPTIRILDI

Sevk yazısında, HarbourHarbour SuitesSuites OldOld City isimli otelin sahibinin H.O. olduğu belirtilerek, R.B ve M.M.U.D.C’nin yarı zamanlı olarak ihtiyaç durumunda HarbourHarbour SuitesSuites OldOld City isimli otelde resepsiyon görevlisi olarak çalıştıkları, H.O.’ın’ın yetkisiz ve sertifika kaydı bulunmayan DSS şirketine ilaçlama işlemi yaparken dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırı hareket ettiği ifade edildi.

OTELDE KİLİTLİ KALMIŞLAR

Resepsiyon görevlisi M.M.U.D.C’nin tanık olarak alınan ifadesinde 101 numaralı odada yapılan ilaçlama işleminden rahatsız olduğunu ve otel dışına çıktığını beyan etmesine karşılık şüpheli olarak alınan ifadesinde ilaçlama işleminden kaynaklı bir kokudan bahsetmediği belirtildi. Ayrıca, otelin kapısını kitleyerekkitleyerek yemek yemek için dışarıya çıktığını, geri döndüğünde otelin önünde ambulans gördüğünü beyan ettiği, kamera görüntülerinde vefat eden Servet Böcek'in kapının kilitli olmasından kaynaklı dışarı çıkamadığı, kucağında bulunan çocuğu ile birlikte kapıyı kırmaya çalıştığı, çevredeki vatandaşların da kapıyı kırmak için yardım ettikleri anlatıldı. Bu esnada M.M.U.D.C’nin gelip kapıyı açtığı ifade edildi.