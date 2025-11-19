Habertürk
Habertürk
        Mardin'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2025 - 22:06 Güncelleme: 19.11.2025 - 22:06
        Mardin'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Atatürk Mahallesi'nde bir hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

