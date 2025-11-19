Mardin'de hurdalık alanda çıkan yangın söndürüldü
Mardin'in Kızıltepe ilçesinde hurdalık alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'nde bir hurdalık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
