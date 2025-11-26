Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 13:26 Güncelleme: 26.11.2025 - 13:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 17-23 Kasım'da, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Bu kapsamda, 299 gram esrar, 51 sentetik ecza, 2 gram eroin, 183 gram bonzai ve 2 gram kokain ele geçirildi, 23 şüpheli yakalandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        İstanbul'da 3 kişiyi öldüren cani yakalandı!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        Eşini, kızını ve torununu katletmişti! Hüküm açıklandı!
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        'Tarihi' keşif! İnönü Savaşları'nda kullanılmış
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        Köy meydanında eski muhtarı öldürdü! Kanlı kavga!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Hapşırınca kalp duruyor mu?
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
        Mardin'de silahlı saldırı: 1'i ağır 2 yaralı
        Savur, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri mest ediyor
        Savur, doğal güzelliğiyle ziyaretçileri mest ediyor
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...