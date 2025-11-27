Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2025 - 00:42 Güncelleme: 27.11.2025 - 00:42
        Mardin'de bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının ölü bulunmasına ilişkin 1 kişi tutuklandı
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin yakalanan şüpheli tutuklandı.

        Mardin Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından yürütülen çalışmada, olayda kullanılan silah ele geçirildi, M.C. gözaltına alındı.

        Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "delil karartma" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

