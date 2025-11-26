Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.11.2025 - 15:00 Güncelleme: 26.11.2025 - 15:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mardin'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin'in Artuklu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünün NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu madde ticareti ve kullanımının önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

        Bu kapsamda, Artuklu ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 375 uyuşturucu hap ve 230 gram esrar ele geçirildi.

        Yakalanan 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Paylaşımda, "Gençlerimizin geleceğini ve hayallerini zehir tacirlerine teslim etmeyeceğiz." ifadesine yer verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Çelik Kubbe'yi güçlendirecek 6,5 milyar dolarlık imza
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        Belçika'da grevin son gününde hayat durdu
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        F.Bahçe 5 eksikle Ferencvaros karşısında!
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        Hong Kong'da yangın faciası: 2 bin daireli site yanıyor
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        İşte 3 kişiyi öldüren seri katil!
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Karamanoğulları Beyliği’ni araştırırken servet buldu
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        Galatasaray’da derbi öncesi bek alarmı!
        AB’de yeni TES kuralları
        AB’de yeni TES kuralları
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        İsrailli 2 kuzen barış için buluştu... Kafe kan gölüne döndü!
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        "Bu maç derbi için ölçü olmaz"
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Sabiha Gökçen’de yeni dönem çok yakın
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Uzmanlar neden 'Sofradan eksik etmeyin' diyor?
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Mardin'deki vahşette özel ekip kuruldu!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        Tedesco: Eksiklikler problem değil, biz hazırız!
        İşin içinde kayboldular
        İşin içinde kayboldular
        Green Card başvurularında rekor gecikme!
        Green Card başvurularında rekor gecikme!

        Benzer Haberler

        Mardin'de "kış lastiği" denetimlerinde 101 araç sürücüsüne idari işlem uygu...
        Mardin'de "kış lastiği" denetimlerinde 101 araç sürücüsüne idari işlem uygu...
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Mardin'de uyuşturucu operasyonlarında 23 şüpheli yakalandı
        Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Mardin'de bir araca düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...
        Mardin'de başlarından vurulmuş 3 kişilik aile ölü bulunmuştu; evden silah ç...
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı
        Mardin'de silahlı saldırıda 1'i ağır 2 kişi yaralandı