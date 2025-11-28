Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de bir çiftle 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin tutuklu sayısı 2'ye yükseldi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.11.2025 - 10:37 Güncelleme: 28.11.2025 - 10:37
        Mardin'de bir çiftle 5 yaşındaki çocuklarının ölümüne ilişkin tutuklu sayısı 2'ye yükseldi
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir çift ile 5 yaşındaki çocuklarının evde silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin gözaltına alınan 1 şüpheli daha tutuklandı.

        Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca, 25 Kasım'da Turgut Özal Mahallesi'nde bir apartmanda Mehmet (37), eşi Berna (33) ve 5 yaşındaki kız çocukları Samyeli Kaya'nın evlerinde başlarından silahla vurulmuş halde ölü bulunmasına ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

        Soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğünce oluşturulan özel ekip tarafından olayın aydınlatılması için yürütülen çalışmalar devam ediyor.

        Polis ekiplerince gözaltına alınan V.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "suç delillerini karartma" suçundan tutuklandı.

        Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ailenin komşusu M.C. de 26 Kasım'da tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

