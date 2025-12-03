"En İyi Turizm Köyleri" listesine giren tarihi Anıtlı, Mardin'in turizmine ivme kazandıracak

HALİL İBRAHİM SİNCAR - SELAHATTİN EROL - Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütü'nün açıkladığı "En İyi Turizm Köyleri 2025" listesine giren Midyat'ın tarihi Anıtlı Mahallesi, Mardin'in turizmde yakaladığı ivmeyi güçlendirecek.

Midyat ilçesine yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki 2012'de yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası ile köy statüsünden mahalleye dönüşen tarihi Anıtlı köyü, doğallığını koruyarak görenleri adeta büyüleyen tarihi eserler barındırıyor.

Eski ismi "Hah" olan Anıtlı'da yer alan ve Mor Gabriel Manastırı'ndan sonra 9 asır boyunca metropolitlik merkezi olarak kullanılan Mor Sobo Katedrali kalıntıları ile 2 bin yıllık anıtın üzerine kurulan Meryem Ana Kilisesi görenleri adeta büyülüyor.

İnanç turizmi bakımından zengin potansiyele sahip Anıtlı, BM Dünya Turizm Örgütü tarafından "En İyi Turizm Köyleri 2015" listesine girerek, ödüle layık görülen 29 ülkeden 52 köy arasında yer aldı.

Bu ünvanın bölgenin turizmini daha da hareketlendirmesi bekleniyor. - "Midyat artık sadece Türkiye'de değil dünyada parlayan bir yıldız" Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AA muhabirine, Turabdin bölgesinde yer alan Anıtlı'nın Süryanilerin en önemli merkezleri arasında yer aldığını söyledi. Midyat Belediyesi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 2022 yılında yaptıkları protokol kapsamında çalışmalara başladıklarını aktaran Şahin, 2023 yılına kadar eksiklikleri tamamlayarak müracaatlarını yaptıklarını anımsattı. Anıtlı'nın bu yıl BM Dünya Turizm Örgütü tarafından düzenlenen "En İyi Turizm Köyleri" listesine girdiğini aktaran Şahin, 17 Ekim'de Çin'in Zhejiang eyaletine bağlı Huzhou kentinde düzenlenen ödül töreninde Türkiye'den seçilen 4 köyden biri olarak ödüllerini aldıklarını bildirdi. Şahin, turizmde önemli gelişmelerin yaşandığı Midyat'ın uluslararası tanınırlığının daha da artacağını vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Buraya gelen turist sayısının önemli ölçüde artacağına inanıyoruz. Dünyanın her yerinden gelen turistler öncelikle orayı (Anıtlı) ziyaret etmek istiyor. Gerek alt ve üst yapı gerek restorasyon çalışmalarıyla çok güzel projeler gerçekleştirdik ve bitirmek üzereyiz. Ümitliyiz. Önümüzdeki sezonda inşallah Midyat'a 9 ayda gelen 3,5 milyon turistin çok üzerinde bir sayıya ulaşacağımıza inanıyoruz. Anıtlı sadece Mardin'de değil dünyada tanınan bir köy artık. Gelen yerli turistlerin yanında yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor. Midyat artık sadece Türkiye'de değil dünyada tanınan bir ilçe, parlayan bir yıldız. Herkesi Midyat'ta bekliyoruz." - "Bu kıymetli varlıklar görülmeye değer" Anıtlı Mahalle Muhtarı Habip Doğan da en iyi turizm köyü seçilmesiyle mahallenin odak haline geldiğini söyledi. Her zaman belli ziyaretçilerinin olduğunu ancak ödülün alınmasının ardından ziyaretçilerin sayısında artış yaşandığını, bunun daha da artacağına inandıklarını dile Doğan, şunları aktardı:

"En iyi turizm köyü seçilmesi için emek harcayan herkese çok teşekkür ediyoruz. Doğallığı korunan köyümüz, geçmişe dayalı çok kültürel varlıklara sahiptir. Meryem Ana Kilisesi başta olmak üzere Mor Sobo Katedrali kalıntıları gibi tarihi, kültürel varlıkları, taş doku evleri ile gelen ziyaretçiler çok memnun ayrılacaktır. Bu kıymetli varlıklar görülmeye değer. Bunun için hak edilmiş bir ödül alınmıştır. Bu gidişle inanıyorum ki her geçen gün turist sayısı artacaktır." - "Gelecek yıl Anıtlı, turizmin parlayan yıldızı olacak" İlçede turizm seyahat acentesi yetkilisi Zeynettin Mağat ise Midyat'ın son yıllarda yoğun ilgi gördüğünü dile getirdi. Misafirlerin en çok görmek istedikleri yerlerin başında artık Anıtlı'nın yer almaya başladığını kaydeden Mağat, şöyle konuştu: "Tarihi Anıtlı köyü, dünyanın en iyi turizm köyleri arasına girdi. Turizmciler olarak buna çok sevindik. Midyat zaten yoğun bir ilgi görüyor. Anıtlı köyü ile daha fazla ilgi göreceğine inanıyoruz özellikle yabancı misafirlerimizi daha fazla ağırlayacağız. Yoğun rezervasyon alıyoruz. Gelecek yıl Anıtlı, turizmin parlayan yıldızı olacak."

İlçede en çok ziyaret edilen Midyat Devlet Konukevi görevlisi Zeynep Sain ise yaz ayında çok fazla yoğunluk yaşadıklarını, kış sezonu olmasına rağmen o yoğun atmosferi yaşamaya devam ettiklerini söyledi. Sain, "Tarihi Anıtlı köyü dünyanın en iyi turizm köyleri arasına girmesi, diller ve dinler kenti Midyat turizmini daha da artıracak. Kış olmasına rağmen çok yoğunluk var. Bu yoğunluğun katlanarak artacağını düşünüyorum. Türkiye'nin parlayan yıldızı haline gelen ilçemizin, artık dünyanın parlayan yıldızı olacağını düşünüyorum." diye konuştu. - "Gerçekten tek kelime ile muhteşem" Renas Çiçek ise ailesiyle geldikleri Anıtlı'da tarihi yapıları gezdiklerini söyledi. Özellikle Meryem Ana Kilisesi'nden çok etkilendiklerini belirten Çiçek, "Çok beğendik. Çok uzak yerlerden geldik, sırf burayı görmek için. Herkese tavsiye ederiz." dedi. İstanbul'dan arkadaş grubu ile gelen İshak Altın da ilk kez gelmelerine rağmen çok merak ettikleri Anıtlı'yı görmek istediklerini belirtti.