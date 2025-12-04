Midyat Belediye Başkanı Şahin mesire alanı çalışmalarını inceledi

Midyat Belediyesi Veysi Şahin, yapımı devam eden Jandarma Binbaşı Yakup Karakaya Mesire Alanı'nda incelemede bulundu.

Mesire alanını inceleyen Şahin, yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, mesire alanının, yürüyüş yolları, piknik yerleri, su göleti, çadır kamp alanı, kır kahvesi, oturma alanları, spor kompleksi ve alışveriş noktalarıyla Midyat halkına hizmet vereceğini söyledi.

Şahin, mesire alanının yanı sıra, Midyat'ın sosyal altyapısını güçlendirmeye yönelik projelerin de devam ettiğini kaydetti.

Şahin, "Mesire alanının sadece dinlenme değil, çocuklara yönelik sosyal projeleri destekleyecek bir yaşam merkezi olacak. Hem mesire alanı hem de kreş gibi projelerle Midyat'a değer katarak ilçeyi geleceğe hazırlıyoruz." dedi.