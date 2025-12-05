Mardin'de iki parktaki ağaç ve kamelyalara zarar verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki parktaki ağaç ve kamelyalara zarar verildi.

Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Mehmet Sincar Parkı'nda bulunan palmiye ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildiği, Bahçelievler Mahallesi'ndeki parkta ise yer kauçuklarının ve kamelyaların yakıldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Belediye olarak halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken, bu tür eylemler hizmetlerimizi aksatmakta ve kamu malına zarar vermektedir. Bu olayı gerçekleştiren kişileri şiddetle kınıyor, kamuoyunun konu hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Olayı halkımızın takdirine bırakıyoruz. Olaylarla ilgili gerekli tüm incelemeler başlatıldı. Süreç belediyenin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilecek."