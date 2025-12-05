Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri

        Mardin'de iki parktaki ağaç ve kamelyalara zarar verildi

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki parktaki ağaç ve kamelyalara zarar verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.12.2025 - 13:31 Güncelleme: 05.12.2025 - 13:31
        Mardin'de iki parktaki ağaç ve kamelyalara zarar verildi
        Kızıltepe Belediyesinden yapılan açıklamada, Tepebaşı Mahallesi'ndeki Mehmet Sincar Parkı'nda bulunan palmiye ağacının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verildiği, Bahçelievler Mahallesi'ndeki parkta ise yer kauçuklarının ve kamelyaların yakıldığı belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Belediye olarak halkımızın ortak kullanım alanları olan parklarda yeşillendirme ve ağaçlandırma çalışmalarını sürdürürken, bu tür eylemler hizmetlerimizi aksatmakta ve kamu malına zarar vermektedir. Bu olayı gerçekleştiren kişileri şiddetle kınıyor, kamuoyunun konu hakkında doğru şekilde bilgilendirilmesini önemsiyoruz. Olayı halkımızın takdirine bırakıyoruz. Olaylarla ilgili gerekli tüm incelemeler başlatıldı. Süreç belediyenin ilgili birimleri tarafından titizlikle takip edilecek."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

