        Mardin Haberleri

        Mardin'de devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        04.12.2025 - 16:49
        Mardin'in Kızıltepe ilçesinde devrilen akaryakıt yüklü tırın sürücüsü yaralandı.

        Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AVG 490 plakalı tır, Eymirli Mahallesi mevkisinde devrildi.

        Kazada, sürücü yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

