Nusaybin'de SUV tipi aracın karıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çarpmanın etkisiyle kaldırıma çıkan araç, bir iş yeri ile aydınlatma direği arasında yan durdu.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen SUV tipi araç, Sakarya Caddesi'nde kontrolden çıkarak kaldırıma çarptı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.