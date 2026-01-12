Habertürk
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

        Giriş: 12.01.2026 - 11:26 Güncelleme: 12.01.2026 - 11:26
        Mardin'de firari hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranan 60 kişi yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5-11 Ocak'ta arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

        Bu kapsamda, 2 firari hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 58 kişi yakalandı.

        Açıklamada, vatandaşlardan şüpheli durumlarda emniyet birimlerine veya 112 Acil Çağrı Merkezine bildirimde bulunmaları istendi.

