        Mardin Haberleri

        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Mardin'de 2026 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun başkanlığında yapıldı.

        Giriş: 22.01.2026 - 15:15 Güncelleme: 22.01.2026 - 15:15
        Mardin'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı
        Mardin'de 2026 yılı 1. Dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun başkanlığında yapıldı.

        Valiliğin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Mardin Artuklu Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, 2025 itibarıyla yapımı tamamlanan, devam eden ve planlanan projeler değerlendirildi.

        Toplantıda konuşan Vali Yardımcısı Koyun, 2025 yılı sonu itibarıyla Mardin'de kamu kurum ve kuruluşlar, belediyeler ve kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları tarafından 323 projenin uygulanmakta olduğunu belirtti.

        Bu projelerden 164'ünün tamamlandığını, 104'ünün devam ettiğini, 55'inin ise etüt proje aşamasında olduğunu bildiren Koyun, "Projelerin toplam tutarı 71 milyar 314 milyon 799 bin lira olup 2025 sonu itibarıyla 11 milyar 39 milyon 405 bin lira harcama yapılmıştır." ifadesini kullandı.

        Toplantıya katılan kurum amirleri, faaliyetleriyle ilgili değerlendirmeler yaparak yürüttükleri yatırım çalışmaları hakkında bilgilendirmede bulundu.

        Toplantıya, kaymakamlar, belediye başkanları, koordinasyon kurulunda bulunan kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.

