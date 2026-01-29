Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        Mardin'de bağımlılıkla mücadele eğitim ve farkındalık programları hayata geçirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 11:43 Güncelleme: 29.01.2026 - 11:43
        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Mardin'de kapsamlı eğitim ve farkındalık programları hayata geçirildi.

        Yeşilay, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele birimleri ve İl Sağlık Müdürlüğünün destekleriyle il merkezi ve ilçelerde gerçekleştirilen eğitimlerde, başta madde bağımlılığı olmak üzere teknoloji, tütün ve diğer bağımlılık türlerine karşı toplumsal bilincin artırılması hedeflendi.

        Kadınlar, gençler ve ailelere yönelik düzenlenen programlarda, koruyucu ve önleyici yaklaşımlar ele alınırken, sağlıklı birey ve güçlü aile yapısının toplumun temeli olduğu vurgulandı.

        Genel Merkez tarafından belirlenen yol haritası doğrultusunda, sahadan gelen ihtiyaçlar dikkate alınarak planlanan çalışmalar, Mardin'in yerel hassasiyetleri gözetilerek, toplumun her kesimine ulaşacak şekilde sürdürülebilir ve bilinç temelli bir mücadele anlayışıyla yürütüldü.

        AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esra Ayanoğlu Özdaş, bağımlılıklardan uzak, bilinçli ve güçlü bir toplum inşa etme hedefiyle yürütülen çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

