Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Kızıltepe ilçesinde atıksu ana hat döşeme çalışması başlatılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.02.2026 - 16:14 Güncelleme: 03.02.2026 - 16:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        MARSU Kızıltepe ilçesinde altyapı çalışmaları yürütüyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MARSU) Genel Müdürlüğünce Kızıltepe ilçesinde atıksu ana hat döşeme çalışması başlatılacak.


        Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, MARSU Genel Müdürlüğü, genelinde içme suyu ve atık su hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla yeni yatırımları hayata geçirirken, yıllardır devam eden sorunların çözümü için de çalışmalarını sürdürüyor.

        Bu çerçevede Kızıltepe ilçesine bağlı Koçhisar, Yeni Mahalle ve Tepebaşı Mahallelerinde artan nüfusa paralel olarak atıksu tahliyesinin daha sağlıklı yapılması, altyapı sistemlerinde oluşan yoğunluğun azaltılması ve ekonomik ömrünü dolduran hatların yenilenmesi amacıyla atıksu ana hat döşeme çalışmalarına başlanıyor.


        Altyapı yenileme çalışmaları nedeniyle trafik ve yaya güvenliğini sağlamak için 339, 349, 550 ve 551. sokaklarda çalışmalar etap etap yürütülecek.


        Bu nedenle söz konusu güzergahlarda 4 Şubat'tan itibaren trafik akışı kademeli olarak sağlanacak.

        Çalışma süresince sürücüler alternatif güzergah olarak 328, 341. ve 549. sokakları, çalışmaların durumuna göre kullanabilecek.


        Döşeme çalışmalarının gerçekleştirileceği güzergahlarda araç parkı yapılmaması, çalışmaların daha hızlı ilerlemesi açısından önem taşıyor.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Paris'teki X ofisinde arama yapıldı
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Öldüren saldırı kamerada... Kokoreç dükkanına kanlı baskın!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        Fenerbahçe'den N'Golo Kante ve En-Nesyri açıklaması!
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        MHP lideri Bahçeli: Demirtaş yuvasına dönmeli
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Galatasaray, Nhaga transferini bitirdi!
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Kara para şebekesinin küresel bahis sistemi
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Ailece öldürmüşler... Babanın katili 16 yaşındaki kızı çıktı!
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Dünya şok içinde: Epstein belgelerinde öne çıkanlar
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Cipin çarptığı 3 kız çocuğu yan yana toprağa verildi!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        Hamile eşini bacaklarından vurdu!
        16 yılın en iyi performansı
        16 yılın en iyi performansı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ocak enflasyonu açıklandı
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Tarihteki en zengin insan: Mansa Musa kimdi?
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Aslında böyle bir renk yok!
        Aslında böyle bir renk yok!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        Altın borcu cinayeti! Oğlunu öldürdü!
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        AB’de asgari ücret zamları ne oldu?
        Enflasyon sepeti güncellendi
        Enflasyon sepeti güncellendi
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor
        ABD ve İran'ın İstanbul'da görüşmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü
        Mardin'de yoğun sis; görüş mesafesi 15 metreye düştü
        Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
        Mardin'de sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan çocuğu esnaf kurtardı
        Hayvanların afet anında kaçabilmelerini sağlayan otomatik tahliye sistemi t...
        Hayvanların afet anında kaçabilmelerini sağlayan otomatik tahliye sistemi t...
        Esnafın, çocuğu, sokak köpeğinin saldırısından kurtardığı anlar kamerada
        Esnafın, çocuğu, sokak köpeğinin saldırısından kurtardığı anlar kamerada
        Mardin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
        Mardin'de sokak köpeklerinin saldırdığı çocuğu esnaf kurtardı
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi (3)
        Evde çıkan yangında çift öldü, 2 kişi dumandan etkilendi (3)