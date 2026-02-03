Midyat Belediye Başkanı Şahin adliye binası inşaatında incelemede bulundu

Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, ilçede yapımı devam eden adliye binası inşaatında incelemede bulundu.



Belediyen yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı tarafından yürütülen proje kapsamında, Midyat'ın modern mimari ihtiyaçlarına uygun olarak tasarlanan yeni hizmet binası 15 bin 200 metrekare kapalı alana sahip 375 bağımsız bölümden oluşuyor.



Adli ve sosyal etkinliklere ev sahipliği yapacak modern konferans salonu, hakim ve savcı odaları, mahkeme salonları ve idari kalemler için geniş çalışma alanları içinde barındıran bina, 14 araçlık kapalı, 43 araçlık açık otopark alanından oluşuyor.



Adalet hizmetlerinin daha hızlı ve erişilebilir olması hedefiyle inşa edilen tesis, donanımıyla bölgenin dikkat çeken projeleri arasında yer alıyor.



Tefrişat ve çevre düzenleme işlemlerinin hızla devam ettiği yeni adliye binası, kısa süre içerisinde resmi açılışının yapılarak hizmete girmesi hedefleniyor.



Başkan Şahin, beraberinde Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Adalet Komisyonu Başkanı Yunus Emre Dudaklı ve Midyat Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Şenol Çeliker ile birlikte çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı.



​​​​​​​Açıklamada görüşlerine yer verilen Şahin, projenin hayata geçirilmesi için Adalet Bakanlığı nezdinde yoğun girişimlerde bulunduklarını belirtti.



Şahin, şunları kaydetti:



"Adalet hizmetlerinin çağdaş ve modern şartlarda sunulması Midyat halkı için büyük bir ihtiyaçtı. Girişimlerimizin meyvesini vermiş olmasından ve bu dev tesisi ilçemize kazandırmaktan dolayı gururluyuz. Midyat'ın vizyonuna yakışan bu yatırımın tüm ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."













