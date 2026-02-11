Canlı
        Mardin Haberleri

        Mardin'de 4 kadının apartmandaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında

        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 4 kadının hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        11.02.2026 - 18:01
        Mardin'de 4 kadının apartmandaki hırsızlık girişimi güvenlik kamerasında
        Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde, 4 kadının hırsızlık amacıyla apartman dairelerine girmeye çalışması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        13 Mart Mahallesi'nde bir apartmana giren 4 kadın, kartla daire kapılarını açmaya çalıştı.

        Hırsızlık girişimi binadaki güvenlik kamerasınca kaydedildi.


        Kamera kayıtlarında durumun fark edilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunuldu.


        Kayıtları inceleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Bina görevlisi Davut Çağan, gazetecilere yaptığı açıklamada, son dönemde binalarında hırsızlık olaylarının arttığını iddia etti.

        Güvenlik kamerası kayıtlarındaki 4 kadının dairelere girmeye çalıştığını ve bununla ilgili Emniyet Müdürlüğüne şikayette bulunduklarını ifade eden Çağan, "Apartman sakinlerini takip edip dış kapı kapanmadan binaya giriyorlar. İnşallah bir daha olmaz." dedi.

