        Haberler Yerel Haberler Mardin Haberleri Haberleri

        "Mardin Ramazan Sokağı" hizmete açılacak

        Mardin'de oluşturulan "Mardin Ramazan Sokağı" kapılarını açıyor.

        Giriş: 19.02.2026 - 15:37 Güncelleme: 19.02.2026 - 15:37
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, "Mardin Ramazan Sokağı", ramazan ayının manevi atmosferini kültürel ve sosyal etkinliklerle buluşturmak üzere Artuklu Fuar Alanı'nda vatandaşların hizmetine sunulacak.

        21 Şubat ile 8 Mart tarihleri arasında her akşam 19.00 ile 22.00 saatleri arasında açık olacak sokakta, çocuk ve aileler için etkinliklere ev sahipliği yapacak.

        Etkinlik programı kapsamında Masal Ağacı Tiyatrosu, Survivor Çocuk Parkuru, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterileri, çocuk müzikalleri ve daha birçok eğlenceli aktivite düzenlenecek.

        Ramazan ayının birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunu yansıtan etkinliklerle vatandaşların keyifli vakit geçirmesi amaçlanırken, çocukların hem eğlenmesi hem de kültürel değerlerle buluşması hedefleniyor.

        Kurulacak etkinlik alanı, her yaştan ziyaretçiye hitap eden programlarıyla ramazan akşamlarına ayrı bir renk katacak.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

