Mardin'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Mardin'in Dargeçit ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücülerinin kimlikleri ve plakaları henüz öğrenilemeyen otomobil ile hafif ticari araç Midyat-Dargeçit kara yolunun Sümer Kavşağı'nda çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 kişi ambulanslarla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.