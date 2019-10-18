MTDF Başkanı Öter: "YPG'nin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu"

Mardin Toplumsal Dayanışma Federasyonu (MTDF) Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin ABD'yle, Suriye'de YPG'nin güvenli bölgeden çekilmesi konusunda anlaşmaya varmasına ilişkin, "YPG ve diğer örgütlerin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu" dedi.

Ankara’da 4 saat 20 dakika süren TürkiyeABD heyetlerinin Kuzeydoğu Suriye'ye ilişkin görüşmesinin ardından 13 maddelik ortak açıklama yapıldı. Açıklamanın ardından geri çekilme ile ilgili süre başladı. MTDF Başkanı Mehmet Şerif Öter, Türkiye'nin ABD ile sağlanan mutabakata ilişkin değerlendirmede bulundu. Başkan Öter, "Şahin olarak adlandırılan ve bugüne kadar çoğu zaman Türkiye'ye karşı yaptıkları sert açıklamalarla bilinen 4 ABD’li yetkili Türkiye'nin kararlı ve ciddi duruşu sonucu Türkiye'nin ayağına gelmek zorunda kaldılar. Yapılan anlaşma ile Türkiye için gelecekte tehdit oluşturabilecek terör koridoru yıkılmış ve emperyalistlerin oyunu yerle bir olmuştur. YPG ve diğer örgütlerin çekilmesi kesinlikle Türkiye'nin kararlı tutumu sayesinde oldu. ABD binlerce tır bir çoğu ağır silah olmak üzere örgüte vermişti. Bu silahlar kesinlikle Türkiye'ye karşı verilmişti. Başta ABD ve Türkiye'ye karşı kötü amel ve düşmanlık besleyen devletler ve oluşumlar bundan sonra Türkiye'nin kolay lokma olmadığını anladılar" diye konuştu.

MARDİN 18 Ekim 2019 Cuma İMSAK 05:00

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