Mardin’de öğrencilere robotik ve kodlama eğitimi

Mardin’de kızların fen, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında aktif rol almalarını hedefleyen proje kapsamında robotik, kodlama ve tasarım odaklı düşünme eğitimi verildi.

Bilim ve teknoloji temalı eğitim projeleriyle Mardin’de çalışmalarını yürüten Mardin Kültür Derneği, kızları bilime teşvik etmek için yürütülen Kız Çocukları İçin STEM Projesinin ilk aşamasında öğrencilere robotik, kodlama ve tasarım odaklı düşünme eğitimi verdi. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün desteği ile yürütülen ve Mardinli kız çocuklarının bilimteknoloji atölyeleri yoluyla güçlenmesini hedefleyen proje kapsamında Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu, Kasımiye Ortaokulu ve Kızıltepe Anafartalar Ortaokulu’ndan toplam 30 öğrenci 5 gün boyunca robotik, kodlama ve tasarım odaklı düşünme eğitimi aldı.

Hacı Hamdiye Özdemir Ortaokulu’nun ev sahipliği gerçekleşen eğitimlerin ilk bölümünde öğrenciler aldıkları eğitimlerle kodlamaya ve kendi robotlarını oluşturmaya başladı. Eğitimlerin ikinci bölümünde ise tasarım odaklı düşünme atölyesiyle öğrenciler yaşadıkları şehrin daha sürdürülebilirakıllı şehir olması için kendi projelerini geliştirmeye başladı.

Bir yıl sürecek proje kapsamında, aralık ayında robotik ve kodlama eğitimlerinin devamı yapılacak, Nisan ayında ise öğrencilerin bir bölümü İstanbul’da eğitmen eğitimi alacak ve Mardin’de ilkokullu kız çocuklarına yönelik bilimteknoloji eğitimleri hazırlayacak. Projenin son aşamasında ise öğrencilerin geliştirdiği projelerin sergi, sunumlarının yapılacağı, eğitim, konferansların organize edileceği etkinlikler düzenlenecek.

MARDİN 01 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:13

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