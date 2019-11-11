Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.
Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, Kamışlı kent merkezinde 3 bomba yüklü aracın infilak ettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.
MARDİN
11 Kasım 2019 Pazartesi
- İMSAK 05:22
- GÜNEŞ 06:44
- ÖĞLE 12:06
- İKİNDİ 14:53
- AKŞAM 17:18
- YATSI 18:35