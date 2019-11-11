Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama meydana geldi

20 yaşını aşmış her kadın bunu yapmalı

Bugün ne oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Mardin'in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Haseke'ye bağlı Kamışlı kent merkezinde 3 ayrı patlama sesi duyuldu.

Edinilen bilgilere göre, Kamışlı kent merkezinde saat 15.30 sıralarında peş peşe 3 ayrı patlama sesi duyuldu. Patlama sesleri Nusaybin'den duyulurken bölgeden dumanlar yükseldiği görüldü. Yerel kaynaklar, Kamışlı kent merkezinde 3 bomba yüklü aracın infilak ettiğini ve çok sayıda yaralı olduğunu bildirdi.

MARDİN 11 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 05:22

GÜNEŞ 06:44

ÖĞLE 12:06

İKİNDİ 14:53

AKŞAM 17:18

YATSI 18:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.