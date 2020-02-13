Mardin’de duyarlı vatandaş sokak köpeklerine et dağıttı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde dün akşamdan bu yana etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, Mehmet Karaosmanoğlu adlı vatandaş kasaptan aldığı etleri sokak köpeklerine dağıttı.

Kızıltepe'de dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü. Mehmet Karaosmanoğlu adlı vatandaş, kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak köpekleri için kasaptan et alıp köpekleri besledi. Sabah kalktığında ilk işinin hayvanlara kasaptan et almak olduğunu belirten Karaosmanoğlu, "Kar yağışı nedeniyle hayvanlarımız aç. Muhakkak herkes duyarlı olması lazım, hayvanlara yem verilmesi lazım. Sabah kalktığımda ilk işim hayvanlara yem vermekti. Bu şekilde herkesi duyarlı olmaya davet ediyorum" dedi.

Mahmet Murat Uğurlu ise, "Bölgemizde yağan kar yağışı nedeniyle sokak hayvanlarını asla unutmayalım. Sokak hayvanlarını görüyorsunuz tek başlarına dışarıdalar. Biz evde ısınırken onlar soğukta aç kalıyorlar" diye konuştu.

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