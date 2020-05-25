Depremde evi hasar gören vatandaşa devletin şefkatli eli uzatıldı

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak 2020'de meydana gelen depremde Mardin’in Derik ilçesinde hasar gören evi onarımı kaymakamlık tarafından yapılmaya başlandı.

Elazığ’ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak günü saat 20.55’te meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin sarsıntının hissedildiği Mardin’in Derik ilçesinde tek katlı evin duvarlarında çatlakların meydana geldiği Durmaz ailesinin evi için kaymakamlık kolları sıvadı. Yaptığı çalışmalar ve sosyal yardımlara her zaman hassasiyet gösteren Derik Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hakan Kafkas’ın evde yapılması gereken bakım ve onarımın hemen başlanması talimatı doğrultusunda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfına bağlı teknik ekip evde hasar tespit çalışması yaptı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf ekiplerinden müjdeli haberi alan 3 çocuk babası Seydoş Durmaz, “Evimiz meydana gelen depremin oluşturduğu sarsıntı nedeniyle hasar gördü. 2 yıldır işsiz olduğum için evi onaramıyordum. Çocuklarım ve eşim oluşan çatlak nedeniyle korkuyordu. Allah razı olsun kaymakamımız yardım talebimizi duydu ve devletin şefkatli elini bize uzattı. Kaymakama desteği için teşekkür ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.