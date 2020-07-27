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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MAÜ akademik yayın performansında yükselişte

İHA

Devlet üniversitelerinin 2019 ve 2020 yılları arasındaki akademik yayın sıralamaları incelendiğinde, Mardin Artuklu Üniversitesinin yükseliş eğiliminde olduğu ve 10 sıra birden yükseldiği bildirildi.

MAÜ akademik yayın performansında yükselişte

Devlet üniversitelerinin 2019 ve 2020 yılları arasındaki akademik yayın sıralamaları incelendiğinde, Mardin Artuklu Üniversitesinin yükseliş eğiliminde olduğu ve 10 sıra birden yükseldiği bildirildi.
2016 yılından itibaren akademik teşvik sistemi puan performanslarına göre devlet üniversitelerinin performanslarını sıralayan Üniversite Araştırmaları Laboratuvarının (ÜniAr) 2020 yılı devlet üniversiteleri sıralaması geçtiğimiz günlerde yayımlandı. 2016 yılından itibaren devlet üniversiteleri için akademik teşvik sistemi puan performans sıralaması yapan ÜniAr'ın 2020 yılı raporuna göre Mardin Artuklu Üniversitesinin yükselişte olduğu gözlemlendi.
ÜniAr’ın 2020 yılı raporunu değerlendiren Mardin Artuklu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sibel Derviş, Mardin Artuklu Üniversitesinin son bir yılda gösterdiği performansla 2006 yılından sonra kurulan bölge üniversitelerinin büyük çoğunluğunu geride bıraktığını söyledi., Prof. Dr. Derviş, "Mardin Artuklu Üniversitesi, 2019 yılında 116 devlet üniversitesi içinde 95. sırada iken, 2020 sıralamasında 123 üniversite içinde 83. sıraya yükselmiştir. Üniversitemiz, 2019 yılında 2006 yılından sonra kurulan 63 devlet üniversitesi içinde 47. sırada iken 2020 yılında 2006 sonrası kurulan 70 devlet üniversite içinde 37. sıraya yükselmiştir. Bu hızlı yükseliş gösterdiğimiz çabanın ve yönetim stratejimizin başarı meyvesidir" dedi.
Prof. Dr. Derviş, yerelden evrensele her türlü olgu, oluşum ve birikimi modern ötesi bir yaklaşımla değerlendiren Mardin Artuklu Üniversitesinin 'ahlak, bilgi, üretim' sloganıyla kendini gerçekleştirmiş, özgün, özgür ve özne bireyler yetiştirerek ülkemize ve tüm insanlığa katkı sunma maksadıyla çalışmalarına devam edeceğinin altını çizerek, Artuklu Üniversitesinin başarı bayrağını zirveye taşıyacak günlerin yakın olduğunu söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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