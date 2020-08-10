Yanık sesiyle turistlerin ilgisini çeken minik Bünyamin'in anlamlı hayali

Mardin’de yaşayan 12 yaşındaki Bünyamin, harçlıklarını kazanmak amacıyla yıpranmış erbanesi ile şarkı söylediği sokakta,geçen turistlerin ilgi odağı haline geldi.Bünyamin, yanık sesiyle insanları kendine çekerken hayalinin ise bir şarkıcı olmak ve bir kafe açarak şarkı söyleyip ihtiyaç sahibi insanlara yardım etmek olduğunu söyledi.

Tarihi Mardin’in eşsiz sokakları ve mekanlarını görmek insanlara da rehberlik eden 12 yaşındaki Bünyamin Gündüz, özellikle Mardin yöresine has söylediği türkülerle dinleyici kitlesini kendisine hayran bıraktırıyor. Sokakta şarkı söyleyen Bünyamin Gündüz,ailesinin de kendisine destek olduğunu söyledi. Gündüz, ”Aslında ailem ilk olarak şarkı söylediğimi bilmiyorlardı, ben ısrarla şarkı söylemek ve şarkıcı olmak istiyorum ve dedim. Ailem de sağ olsun beni üzmemek için tamam dedi, bana seni iş için göndermiyor, eğlenmen için gönderiyoruz. Derslerime odaklanıyorum, inşallah şarkıcı olacağım. Hayalim ileride bir şarkıcı olmak ve ihtiyaç sahibi insanlar için bir kafe açmak, ihtiyaç sahibi insanları unutmayacağım. İleride imkanlarım iyileşirse bir ekip kurup, ekibimle Allah’ın verdiği güçle şarkı söyleyip, para kazanırız” dedi.

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