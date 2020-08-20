Mazıdağı'nda maske denetimi gerçekleştirildi

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Mardin'in Mazıdağı ilçe merkezinde polis ekiplerince maske denetimi yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında Mazıdağı ilçe merkezinde maske denetimi gerçekleştirildi. Polis ekipleri ilçe genelinde sokak, cadde, market ve halk pazarında gerçekleşdirdikleri denetimde vatandaşları maske takma, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde bilgilendirdi.

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