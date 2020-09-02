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Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Hatice Özkan, kendisinin hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Dükkanının bir bölümünde gelinlerin anılarını yazdığı kağıtları toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor

İHA

Mardin'de Avrupa Şampiyonu HTC Bayan kuaförü işletmecisi Hatice Özkan, hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktirmeye başladı. Şimdiye kadar hazırladığı gelinlerin yazdığı anı kağıtlarını dükkanının bir bölümünde toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.

Gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Mardin'in Savur ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan Hatice Özkan, kendisinin hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktiriyor Dükkanının bir bölümünde gelinlerin anılarını yazdığı kağıtları toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor

Mardin’de Avrupa Şampiyonu HTC Bayan kuaförü işletmecisi Hatice Özkan, hazırladığı gelinlerin anılarını iş yerinde biriktirmeye başladı. Şimdiye kadar hazırladığı gelinlerin yazdığı anı kağıtlarını dükkanının bir bölümünde toplayan Özkan, yazıları torunlarına miras olarak bırakmayı hedefliyor.
Arnavutluk'ta bu yıl şubat ayında düzenlenen Avrupa makyaj şampiyonasında birinci olan HTC bayan kuaförü sahibi Hatice Özkan, hazırladığı gelinlerin anılarını ve memnuniyetlerini iş yerinde biriktirmeye başladı. Anı defterini hazırladığı andan itibaren sadece bir gelinin sıcaklıktan dolayı memnun kalmadığını ifade eden Özkan, biriktirdiği anıları torunlarına miras olarak bırakmayı istediğini söyledi. Gelin anılarının kendilerini motive ettiğini aktaran Özkan, "Bu anıları toplamak bizleri işimizde motive ediyor. Topladığım bu anıları saklayıp torunlarıma miras olarak bırakmak istiyorum. Çünkü, o kadar çok anı topladık ki her anının ayrı bir anlamı, ayrı bir hikayesi var. Şu ana kadar ciddi anlamda şikayet almadık. Sadece başını ve bakımını yaptığımız bir gelinimiz ortamın sıcak olduğundan memnun olmadığını dile getirmişti, onun dışında olumsuz bir şey yazılmadı. Müşterilerimden bu anı defterine öneri yazmalarını söylüyorum, ancak müşterilerimize hizmette sınır tanımadığımızdan hiçbir öneri de almadık" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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