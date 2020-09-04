Mardin'de uyuşturucu operasyonu

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Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kilo 720 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Savur İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan istihbari çalışmalar sonucu Pınardere Mahallesi Sumoelo mevkinde bir şahsın arazide farklı noktalara kubar esrar sakladığı tespit edildi. Söz konusu aramada 3 farklı noktada siyah poşetler içerisinde şeffaf folyolara sarılı halde toplam 4 kilo 720 gram kubar esrar ele geçirildi.

Öte yandan Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Midyat'ın Taşlıburç Mahallesi Beyazsu mezrasında bulunan umuma açık yerlere yapılan şok uygulamasında, hareketlerinden şüphelenilen Ö.İ. isimli şahsın üzerinde yapılan aramada 2 gr. eroin ele geçirildi. Ö.İ. çıkarıldığı mahkemece uyuşturucu madde imal ve ticareti suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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