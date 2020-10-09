Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu Mardin’de

Yaşlı Ermeni kadın Azerbaycan askerine öyle bir şey dedi ki!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin'e geldi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu sabah saatlerinde Kızıltepe ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığını ziyaret etti. Dana sonra Mardin merkeze geçen Bakan Karaismailoğlu, burada valilik ziyaretinin ardından AK Parti İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Buradaki temaslarının ardından Deyrulzafaran Manastırını ziyaret eden Bakan Karaismailoğlu, Diyarbakır ve Mardin Metropoliti Saliba Özmen ile manastırı gezdi.

Daha sonra Ömerli ilçesine geçen Bakan Karaismailoğlu, burada Ömerli Belediyesini ziyaret ederek şehrin altyapısı ve yollarıyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Karaismailoğlu'na temaslarında, Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Karayolları Genel Müdürü Abdülkadir Uraloğlu, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.