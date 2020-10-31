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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hercai dizi oyuncuları Midyat’ta sokak hayvanlarını unutmadı

İHA

Hercai dizi oyuncuları Midyat’ta sokak hayvanlarını unutmadı

Hercai dizi oyuncularından Aslı Samat ve Gülçin Hatıhan Mardin'in Midyat ilçesindeki dizi çekimleri esnasında, sokakta gördükleri hayvanlara duyarsız kalmadı. Oyuncular, burada bulunan Hayvan Koruma Derneğini ziyaret ederek köpeklerin aşılarının yapılıp yemek verilmesini sağladı.
Bir televizyon kanalında yayınlanan Hercai dizisi oyuncularından Aslı Samat ve Gülçin Hatıhan, Midyat'ta gördükleri sokak hayvanlarının durumuna kayıtsız kalmadı. Oyuncular, Hayvan Koruma Derneğini ziyaret ederek sokak hayvanlarının aşılarının yapılıp yemek verilmesini sağladı. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Aslı Samat, "Buradaki sokak hayvanları cana çok yakın. Gönül ister ki daha iyi bakılsınlar, aşıları düzenli yapılabilsin. Burada Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem ile hayvanları ziyaret ettik. Ancak imkanlar çerçevesinde aşıları yapılabiliyor. Yemekleri veriliyor. Umarım vatandaşlarımız bu hayvanları görmezden gelmez, daha çok ilgi gösterir, zaman ayırır. Sokaklarda hayvanlara bakılsa bile yetersiz kalıyor. Buda ancak daha fazla kişinin bunları görmesi ile yardım etmesi ile gerçekleşir. Gelin birlikte bu sokak hayvanlarını koruyalım onlara yardım eli uzatalım" dedi.
Midyat Hayvan Koruma Derneği Başkanı Zeynel Abidin Erdem ise "Ben imkanlar çerçevesinde sokak hayvanlarının aşılarını, yemeklerini ve barınma sorunlarını halletmeye çalışıyorum. Bugün Hercai dizi oyuncularından Aslı Samat hanımla hayvan koruma alanımızda bulunan köpeklerin aşılarını yaptık, yemeklerini verdik. İnsanların sokak köpeklerine gösterdiği ilgiyi görünce daha çok seviniyoruz" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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