Mardin'de kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğuna tedavi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Mehmet Ali DİNLER/KIZILTEPE(Mardin),(DHA)MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde yaptıkları kahvaltıdan sonra rahatsızlanan anne ve 2 çocuğu, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedaviye alındı.

Olay, Kızıltepe ilçesindeki Mezopotamya Mahallesi 379 Sokak'ta 4 kişilik ailenin yaşadığı evde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilemeyen anne ve 2 çocuğu kahvaltı yaptıktan sonra rahatsızlandı. Ailesinin rahatsızlığını öğrenen baba B.E., eşi ve 2 çocuğunu Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan anne ve 2 çocuğunun yedikleri gıdadan zehirlendikleri belirlendi. Hastanede tedavileri süren anne ve 2 çocuğunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Mardin / Kızıltepe Mehmet Ali DİNLER

2021-02-21 11:49:46



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