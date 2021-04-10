Mardin’de üretilen kemençeler Avrupa’ya ihraç ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Mardin’de üretilen kemençeler Avrupa’ya ihraç ediliyor

İHA

Mardin’de üretilen kemençeler Avrupa’ya ihraç ediliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yaşayan Gezer ailesi düğün ve özel günlerde kemençeleri ile vatandaşların mutluluğuna ortak olurken kendi ürettikleri kemençeleri başta Fransa olmak üzere Avrupa’nın bir çok ülkesine ihraç ediyor.
Kızıltepe Sahaddin Ayyubi Mahallesi'nde yaşayan Nesim ve Beşir Gezer kardeşler, dede mesleği olan kemençe ile geçimlerini sağlıyor. Gezer ailesi 3 kuşaktır, düğünlerde ve özel günlerde kemençe çalarak vatandaşların mutluluğuna ortak oluyor. Bunun yanı sıra kemençe de üreten Gezer kardeşler, ceviz ağacından yapılan yuvanın üzerine balık derisini tutkalla yapıştırıp, sapını kayısı ağacından yaparak tellerine de at kuyruğu kullanarak kemençeyi hazır hale getiriyor. Nesim ve Beşir Gezer, ürettikleri el emeği kemençeleri, İsveç, Fransa, Belçika, Almanya, gibi birçok Avrupa ülkesine gönderiyor.
Kemençe mesleğinin dedelerinden kalma olduğunu ifade eden Nesim Gezer, “Belçika’ya, Fransa’ya, İsveç’e ve İtalya’ya gönderiyorum. Kargoyla adrese gönderiyorum. Türkiye geneline de gönderiyorum; İstanbul’a gönderiyorum. Bazı sanatkar dostlar var onlara gönderiyorum. Dedemizden bu meslek kalmış. Çocuklarımız bile bu mesleği devam edecek. Dedemiz yapmış biz de ondan kapmışız” dedi.

Başkasının yaptığı kemençeyi çalmıyorlar
Düğünlerde kimsenin enstrümanını çalmadığını ifade eden Gezer, “Ama bu kemençeyi ben kendim şahsen yapıyorum. Kimseden almıyorum enstrümanı hem kendim yapıyorum hem de kendime çalıyorum” diye konuştu.
Beşir Gezer de “Bunları Almanya’ya, Belçika’ya, Fransa’ya, İsveç’e gönderiyoruz. Yani sipariş nereden gelirse oraya gönderiyoruz. Ceviz ağacı, sapı da cevizdir. Kayısı da olabilir yani. Teknesi cevizdir, sapı kayısı olacak. Balık derisini alıyoruz bunların hepsini kaldırıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Mardin’de kavşaklar ve istinat duvarları süsleniyor
YEREL HABERLER Mardin’de kavşaklar ve istinat duvarları süsleniyor
Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline iç kontrol sistemi eğitimi verildi
YEREL HABERLER Mardin Büyükşehir Belediyesi personeline iç kontrol ...
Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il koordinasyon toplantısı düzenlendi
YEREL HABERLER Mardin’de kadına yönelik şiddetle mücadele il ...
Yeşilli Belediyesinin elektriğini kestiği evde mum ışığında ders çalışan kız: "Bize sahip çıkın"
YEREL HABERLER Yeşilli Belediyesinin elektriğini kestiği evde mum ...
Mardin'de 150 yıllık teknikle çekilen hatıra fotoğraflarına yoğun ilgi
YEREL HABERLER Mardin'de 150 yıllık teknikle çekilen hatıra ...
Rus turistler Mardin´de sezonu açtı
YEREL HABERLER Rus turistler Mardin´de sezonu açtı
Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
YEREL HABERLER Minibüse çarpan cipin takla atma anı kamerada
Mardin’de Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalıştayı
YEREL HABERLER Mardin’de Sürdürülebilir Şehirler Projesi çalıştayı
Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince eğlendi
YEREL HABERLER Suriyeli öğrenciler Kulüp Başakta gönüllerince ...
Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu
YEREL HABERLER Mardinli Marilyn Monroe, kedi sığınma evi kurdu