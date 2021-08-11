Mardin tarihi görünümüne yeniden kavuşuyor

Mardin'in Artuklu ilçesinde tarihi bütünlüğü bozan beton binaların yıkımı gerçekleştirilerek tarihi görünümüne yeniden kavuşturulması hedefleniyor.

Mardin’in Artuklu ilçesinde taş mimari görünümünü bozan binaların yıkımı devam ediyor. Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, bu kapsamda tarihi silüeti bozan yapılar ile ilgili incelemelerde bulundu. Mardin’de tarihi silüeti bozan 240 bina tespit ettiklerini kaydeden Vali Demirtaş, “Bugüne kadar 2 tanesini tam yıktık. Dumlupınar ilköğretim okulu ile bayındırlık lojmanlarını yıktık. Bugünde inşallah gezimizin, araştırmamızın amacı karşı taraftaki binayı yıkacağız. Kısmet olursa son katını yıkacağız. Bu çalışmamız burada devam edecek inşallah” dedi.



“Amacımız bu tarihi silüeti bozan çarpık kentleşmeyi ortadan kaldırmak”

Betonarme yapıları tamamen ortadan kaldırmayı düşündüklerini aktaran Vali Demirtaş, “Bu binaları tıraşlayacağız. İnşallah Mardin’imize yakışır, kentin tarihini, turizmini, kültürünü yaşatacak çalışmaları sürdürmeye çalışacağız. Vatandaşlarımızın büyük bir kısmı konuya sağduyulu yaklaşıyor. Bu binaların bir an önce yıkılıp turizme kazandırılmasını istiyor. Bizimde amacımız burada bulunan tarihi binaların üzerinde bulunan fazla katlarını tamamen yıkıp turizme kazandırmayı düşünüyoruz” diye konuştu.

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