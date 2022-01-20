Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının imdadına jandarma ve Belediye ekipleri yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının imdadına jandarma ve Belediye ekipleri yetişti

İHA

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, Jandarma ve belediyenin 4 saatlik uğraşı sonucu Hastaneye ulaştırıldı.

Nusaybin'de karda mahsur kalan hamile kadının imdadına jandarma ve Belediye ekipleri yetişti

Mardin'in Nusaybin ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan hamile kadın, Jandarma ve belediyenin 4 saatlik uğraşı sonucu Hastaneye ulaştırıldı.
112 Acil Servise düşen ihbar üzerine ilçeye yaklaşık 30 kilometre uzaklıktaki Yerköy Mahallesinde oturan hamile S.Y.'nin sancıları başladığı bildirildi. Bunun üzerine devreye giren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, hamile kadının Nusaybin Devlet Hastanesine getirilmesi için Nusaybin Belediyesi ve Jandarma ekiplerine talimat verdi. Nusaybin Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yol açma çalışmaları sonucu yaklaşık 4 saatlik uğraşın ardından hamile kadın Nusaybin Devlet Hastanesine ulaştırıldı.
Gebelik takibi amacıyla Nusaybin Devlet Hastanesine yatırılan S.Y., kendisini kurtarılması için talimat veren Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Belediye karla mücadele ve Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Terör örgütü PKK 28 yıl önce sivil vatandaşları uykusunda katletti Terör örgütü PKK 28 yıl önce çoluk çocuk demeden 21 sivil vatandaşı katletti: Acılar hala hafızalarda
YEREL HABERLER Terör örgütü PKK 28 yıl önce sivil vatandaşları ...
Kar altında halay çektiler İki yıl sonra ilk defa yağan kar vatandaşları sevince boğdu
YEREL HABERLER Kar altında halay çektiler İki yıl sonra ilk defa ...
Yolda kalan ambulans, iş makinesiyle çekildi; Maruf bebek hastaneye ulaştırıldı
YEREL HABERLER Yolda kalan ambulans, iş makinesiyle çekildi; Maruf ...
Mardin'de jandarma vatandaşların yanında
YEREL HABERLER Mardin'de jandarma vatandaşların yanında
Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, gece yarısına kadar karla mücadele çalışmalarına katıldı
YEREL HABERLER Nusaybin Kaymakamı Kayabaşı, gece yarısına kadar ...
Nusaybin'de Vefa Destek Grubu 5 bin kişiye sıcak yemek dağıttı
YEREL HABERLER Nusaybin'de Vefa Destek Grubu 5 bin kişiye sıcak ...
Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne yardım seferberliği
YEREL HABERLER Kar yağışı nedeniyle yolda kalan yolcu otobüsüne ...
Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da katıldı
YEREL HABERLER Mardin'de kar temizleme çalışmalarına TOMA'lar da ...
Jandarmadan yolda mahsur kalanlara gıda yardımı
YEREL HABERLER Jandarmadan yolda mahsur kalanlara gıda yardımı
Vali Demirtaş, yol açma çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Vali Demirtaş, yol açma çalışmalarını inceledi
Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Mardin'de zincirleme kaza; 3 ölü, 10 yaralı
Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
YEREL HABERLER Midyat'ta bazı yollar araç trafiğine kapatıldı
Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe geldi
YEREL HABERLER Mardin'de kar nedeniyle trafik kazaları peş peşe ...
Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
YEREL HABERLER Mardin’de zincirleme kaza: 3 ölü, 10 yaralı
Mardin beyaza büründü
YEREL HABERLER Mardin beyaza büründü
Mardin'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
YEREL HABERLER Mardin'de kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi
Mardin'de evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Mardin'de evde çıkan yangında yaşlı çift dumandan ...
Mardin´den Resulayn'a gıda ve ilaç yardımı
YEREL HABERLER Mardin´den Resulayn'a gıda ve ilaç yardımı
Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin Demirtaş'ı ziyaret eden CHP'li Tanrıkulu’ya ateş püskürdü Şehit Babası Şehmuz Kaya: “Kürdistan diye bir şey yok burası Türkiye Cumhuriyeti”
YEREL HABERLER Gara şehidinin babası Şehmuz Kaya, Selahattin ...
Asayiş ekiplerinden tulumlu hırsızlara operasyon
YEREL HABERLER Asayiş ekiplerinden tulumlu hırsızlara operasyon

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.