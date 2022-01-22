Bakan Soylu'dan Mardin'de İl Güvenlik Toplantısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Nezir GÜNEŞ/ MARDİN, (DHA)İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, İl Güvenlik Toplantısı'na katılmak üzere Mardin'e geldi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve beraberindekiler, Vali Mahmut Demirtaş'ın karşılamasından sonra İl Güvenlik Toplantısı'na geçti. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali Mahmut Demirtaş, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mardin Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Fuat Güney, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Burhan Aktaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Coşkun Sel, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, vali yardımcıları, İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşların temsilcileri ile kaymakamlar katıldı. Basına kapalı yapılan toplantıda; terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele, deprem, göç, asayiş ve koronavirüs ile ilgili konuların ele alınacağı belirtildi. Toplantı sonrası Bakan Soylu'nun açıklama yapması bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Mardin Nezir GÜNEŞ

2022-01-22 12:24:06



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Mardin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mardin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.